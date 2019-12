Sony si prepara ad annunciare un nuovo State of Play per la prossima settimana?

Secondo alcune teorie e speculazioni, un nuovo State of Play potrebbe andare in onda la prossima settimana, prima dei The Game Awards 2019, previsti nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre.

Nelle scorse ore Sony ha aggiornato la playlist di Ghost of Tsushima sul canale ufficiale PlayStation, esattamente come accaduto prima dello State of Play di settembre dedicato a The Last Of Us Parte 2. Lo show potrebbe dunque essere incentrato sul gioco di Sucker Punch? In alternativa, molti sperano in una apparizione del titolo ai The Game Awards.

Ma c'è di più, perchè l'analista e insider Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEX su Twitter e ResetERA) ha recentemente ipotizzato che RE3 Remake possa essere annunciato prima dei TGA 2019 e nella giornata di ieri Geoff Keighley (ideatore e conduttore dell'evento) ha smentito categoricamente l'ipotesi di un reveal di Resident Evil 3 durante lo show.

A questo punto le cose si fanno interessanti e c'è chi è arrivato a ipotizzare uno State of Play per la prossima settimana, indicativamente previsto per martedì o mercoledì, con novità su Ghost of Tsushima e il tanto atteso annuncio del remake di Resident Evil 3.

E' pur vero che dicembre è da anni un periodo di relativa pausa per quanto riguarda la comunicazione delle grandi aziende, con i soli The Game Awards a occupare la scena in attesa della ripresa della stagione a gennaio. Che Sony abbia davvero in serbo uno State of Play a stretto giro? Lo scopriremo presto.