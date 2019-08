Sony prepara il futuro di PS5: parte la ricerca per un Global Partner Marketing Manager

Incurante delle speculazioni sul mostruoso prezzo in preordine di PS5, Sony si prepara all'avvento della next gen manifestando l'intenzione di assumere un nuovo Global Partner Marketing Manager che sarà incaricato di stringere i rapporti con le aziende di terze parti per rimpolpare di contenuti la ludoteca di PS5.

Il profilo del candidato ideale al prestigioso ruolo di Global Marketing Manager ricercato dal colosso videoludico e tecnologico giapponese è piuttosto chiaro e prevede una comprovata esperienza nel settore (di non meno di 7 anni), una naturale predisposizione al "rischio d'impresa" e la capacità di cogliere le novità più importanti provenienti dall'industria dell'intrattenimento digitale, sia dalle major più accreditate che dalle software house indipendenti o, meglio ancora dai singoli sviluppatori più talentuosi.

Come illustrato da Sony nella scheda illustrativa che accompagna l'apertura di questa prestigiosa posizione lavorativa, "come Global Marketing Manager sarai un leader all'interno del dipartimento delle pubbliche relazioni con i partner globali e sarai responsabile della strategia da attuare e della direzione operativa del marketing".

L'X Factor richiesto al prossimo dirigente dell'area marketing di Sony Interactive Entertainment servirà quindi a facilitare il delicato compito che attende l'azienda nipponica nel convincere a suon di esclusive, e di accordi con software house e aziende terze, che PS5 sarà la miglior scelta per gli appassionati di videogiochi che, come scoperto di recente, desiderano così tanto abbracciare la next gen da provocare un piccolo ma significativo rallentamento nelle vendite di PS4.