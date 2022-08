Sony si prepara a PlayStation 5 Pro? Importanti novità da un brevetto

Mentre Sony non commenta il possibile aumento di prezzo di PlayStation 5, sui social sono stati pubblicati i documenti relativi ad un brevetto che suggerisce l'arrivo di un nuovo modello della console di ultima generazione targata Sony.

Il brevetto risale a pochissimi giorni fa, ovvero allo scorso 21 luglio 2022. Nei documenti che sono emersi sui social si parla di un nuovo dispositivo elettronico di Sony che, stando agli esperti, dovrebbe corrispondere ad un dev kit aggiornato di PlayStation 5. Non sappiamo in cosa consista esattamente questa revisione, ma l'unica certezza riguarda il montaggio di una sorta di pannello in grado di assorbire il rumore elettrico che molte console Sony emettono durante il loro funzionamento. C'è chi ritiene possa trattarsi di PlayStation 5 Pro, ma non è da escludere che il colosso nipponico si stia preparando a rimuovere dal mercato i (pochi) modelli iniziali della console per poi inviare a tutti i negozi una sorta di revisione della macchina con un prezzo più elevato. Insomma, le ipotesi sono tante ed è impossibile comprendere al momento a cosa sia legato questo brevetto.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Sony ha perso il 7% in Borsa dopo il calo dei profitti PlayStation.