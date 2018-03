Sony presenta 14 esclusive PlayStation 4, da The Last of Us 2 a God of War

Sulle pagine del PlayStation Blog ha pubblicato una lista di 14 esclusive PlayStation 4 in arrivo nei prossimi mesi.

La lista comprende giochi in arrivo a breve come Detroit Become Human, Yakuza 6 The Song of Life, Firewall Zero Hour e God of War, oltre a titoli più lontani nel tempo come Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2, la cui uscita nel 2018 non è certa.

L'elenco si allarga poi con Spider-Man, Dreams, Erica, Blood & Truth, Concrete Genie e con la remastered di MediEvil annunciata durante la scorsa PlayStation Experience e in arrivo presumibilmente entro la fine del 2018. Qual è la vostra esclusiva PlayStation più attesa?