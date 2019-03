Sony presenta il nuovo controller Dualshock 4 Alpine Green

Se siete in cerca di un nuovo controller PlayStatin 4, magari per sfruttare al meglio il PlayStation Now finalmente anche disponibile in Italia, sarete lieti di apprendere che Sony ha presentato una nuova variante del Dualshock 4, la cui famiglia si espanderà a breve con l'arrivo dell'Apline Green Special Edition Wireless Controller.

Come potete osservare tramite il trailer di presentazione e la prima galleria di immagini, che trovate rispettivamente in cima ed in calce alla notizia, la scocca dell'Alpine Greene controller è caratterizzata da un colore verde scuro, a cui però si alterna un bianco che va a coprire la parte posteriore del pad, oltrei ai comandi frontali e dorsali e ai grilleti analogici. Presenti anche dei dettagli dorati che vanno ad affiancarsi ai tasti direzionali.

Il Dualshock 4 Alpine Greene sarà disponibile in tutte le regioni a partire dal 15 aprile 2019 al costo standard di 64,99 euro. L'Alpine Greene controller va quindi ad affiancarsi alle colorazioni Berry Blue, Sunset Orange, Military e Copper, che Sony aveva già proposto alla sua utenza nel corso degli scorsi mesi. Cosa ne pensate di questa nuova variante pensata da Sony per arricchire la line-up del controller ufficiale di PlayStation 4? Dateci una vostra opinione sfruttando lo spazio dedicato ai commenti.