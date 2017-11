Sony presenta i panel presenti alla PlayStation Experience 2017

ha annunciato i panel che popoleranno la, evento che si terrà dal 9 al 10 dicembre ad Anaheim, California. Tra questi, spiccano quelli dedicati a, e

Di seguito vi riportiamo tutti gli imperdibili appuntamenti dal mondo PlayStation:

PlayStation VR Game Panel - 9/12 ore 20:00 italiane

Panel dedicato alla realtà virtuale animata da due leggende al lavoro sul loro nuovo titolo per PlayStation VR.

Media Molecule Presents Dreams - 9/12 ore 21:30 italiane

Siobhan Reddy, Mark Healey, e Alex Evans dello studio Media Molecule offriranno uno sguardo ravvicinato allo sviluppo dell'esclusiva PlayStation 4 Dream.

IGN Ranks the Top 10 PlayStation Games of all Time - 9/12 ore 23:00 italiane

Il cast del podcast Beyond di IGN USA presenzierà all'evento con il difficile compito di stilare la classifica dei migliori titoli PlayStation di tutti i tempi.

Ghost of Tsushima: From Concept to Reveal - 10/12 00:30 italiane

Ad un mese di distanza dalla presentazione del nuovo titolo di Sucker Punch, Ghost of Tsushima, il team coglie l'occasione della PlayStation Experience per condividere qualche nuovo dettaglio sulla produzione. Al panel saranno presenti Nate Fox (Creative Director), Jason Connell (Creative/Art Director), Billy Harper (Animation Director) e Ryuhei Katami (Associate Producer, Sony Interactive Entertainment).

Uncharted 10th Anniversary Celebration - 10/12 ore 02:00 italiane

Panel organizzato per celebrare i dieci anni della saga di Uncharted in presenza di gran parte del cast che ha dato vita alle avventure di Nathan nell'ultimo decennio, tra i quali Nolan North, Emily Rose, Richard McGonagle, Claudia Black, Laura Bailey, Troy Baker, Graham McTavish, e Robin-Atkin Downes.

The Last of Us Part II: Meet the Cast - 10/12 ore 03:30 italiane

Naughty Dog e il cast di The Last of Us Part II forniranno uno sguardo alla realizzazione delle cutscene proposte nel teaser trailer svelato alla Paris Games Week, oltre ad approfondire i processi creativi della sceneggiatura, del casting, del motion capture e altro ancora.

In aggiunta, Sony Interactive Entertainment America ha organizzato un pre-show - in onda a partire dalle 05:00 italiane del 9 dicembre - intitolato PlayStation Presents, dove interverranno alcuni dei migliori sviluppatori PlayStation e che potrebbe riservare qualche sorpresa. L'evento potrà essere seguito in streaming su live.playstation.com, Twitch, YouTube e Facebook.