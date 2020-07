Sony presenta PlayStation Indies, nove giochi annunciati oggi

Con una lettera aperta pubblicata sul PlayStation Blog, Shuhei Yoshida ha annunciato l'iniziativa PlayStation Indies, dedicata ai giochi ed agli sviluppatori indipendenti. Con questo programma, Sony vuole così supportare e mettere in luce le migliori produzioni indie per PlayStation 4 e PS5.

"Riteniamo che la comunità indie sia diventata sempre più importante per il futuro del settore dei videogame, poiché lo sviluppo di giochi AAA è cresciuto talmente a livello finanziario che le grandi aziende stanno trovando più difficile correre rischi per investire in nuovi concept che potrebbero o meno funzionare. Crediamo che gli sviluppatori indipendenti con una forte visione continueranno a offrire idee originali, creando nuovi generi di giochi e migliorando l’arte e il significato dei videogame. PlayStation ha sempre accolto giochi con concept completamente rivoluzionari, come PaRappa the Rapper, Katamari Damacy, LittleBigPlanet e Journey, e non vediamo l’ora di scoprire quali saranno le nuove idee sorprendenti!"

Yoshida rivela poi che insieme al programma PlayStation Indies verranno annunciati nove giochi del tutto nuovi, ne sapremo di più nel corso della giornata di oggi, con gli annunci che dovrebbero avvenire da qui alle prossime ore, restate su queste pagine per tutti gli aggiornamenti e le novità.