Sony mostra il prototipo di un visore VR con microdisplay 4K, ma non si tratta di PSVR 2

Sony ha presentato dei nuovi microdisplay OLED dedicati alla Realtà Virtuale capaci di raggiungere la risoluzione 4K. Un progetto di indubbio interesse, ma che sfortunatamente non sembra destinato ad essere integrato in Playstation VR 2.

Il filmato che trovate in apertura è dedicato ai pannelli in questione, evidentemente ancora in fase di prototipazione. Gli ingegneri Yasuka Ishihara e Kei Kimura ci spiegano come l'headset mostrato presenti una qualità visiva sorprendente grazie ai due microdisplay 4K e alla nuova tecnologia a bassa latenza sotto gli 0,01 secondi che rende istantanea la responsività ai movimenti di chi lo indossa. I microdisplay raggiungono in totale la risoluzione di 8K pur essendo di dimensioni sorprendentemente piccole, contribuendo così a dare vita ad un form factor molto compatto.

Esperimenti con VR e microdisplay 4K sono già stati portati avanti da Panasonic, che ha tenuto delle dimostrazioni delle sue nuove tecnologie, ma non ha ancora accennato alla possibilità di immettere sul mercato un prodotto completo.

Trattandosi di un prototipo, è da escludere che il nuovo visore VR a cui sta lavorando Sony sia legato, quantomeno nell'immediato, al mondo di PlayStation VR 2 e PlayStation 5. Del resto, la compagnia nipponica non fa alcun accenno al gaming nel corso della sua presentazione, ma non è detto che un headset di questo tipo non venga sfruttato nel corso dei prossimi anni anche con il brand PlayStation.

Nell'attesa che Sony faccia il reveal completo del nuovo visore da gaming, un brevetto ha svelato alcune caratteristiche di PlayStation VR 2.