Sony sarà presente alla Madrid Games Week con The Last of Us Part II e Death Stranding

Come saprete la settimana prossima si terrà a Los Angeles l'evento dedicato a The Last of Us Part II, ed Everyeye.it sarà ovviamente presente all'incontro, e come se non bastasse Sony ha intenzione di portare il gioco, insieme anche a Death Stranding, alla Madrid Games Week del mese prossimo.

Si stanno quindi finalmente per togliere i veli all'attesissima avventura di Naughty Dog, mentre ci avviciniamo a grandi falcate anche all'uscita di Death Stranding, il nuovo progetto di Hideo Kojima, e dunque l'evento in questione si prefigura come uno di quelli da non perdere assolutamente.

Il PlayStation Blog spagnolo riporta: "Sarà possibile godere di diverse esperienze relative agli attesissimi The Last of Us Part II e Death Stranding. Quest'ultimo sarà presentato in un cinema a porte chiuse, dove verrà proiettato un contenuto esclusivo".

Non è chiaro cosa verrà mostrato nello specifico, ma sono in molti a sperare in un nuovo trailer e magari del gameplay, visto che il titolo di Naughty Dog è effettivamente assente da un po' dalle scene, ma resta uno dei giochi che la community attende maggiormente.

Altri videogame presenti alla manifestazione, anche in forma giocabile, saranno il remake di Medievil, Dreams, Concrete Genie, Nioh 2 e Predator: Hunting Ground. Niente male, no?