Sony presenterà PS5 a febbraio a New York durante l'evento Experience PlayStation?

La giornata di ieri è stata molto importante per Sony: PlayStation non sarà all'E3 2020, inoltre la compagnia ha annunciato la mostra Experience PlayStation in programma al Sony Square di New York da oggi e fino al 16 febbraio. Che sia questa la sede opportuna per l'annuncio di PS5?

Experience PlayStation è uno spazio espositivo dedicato ai 25 anni di PlayStation con particolare focus sulle novità in arrivo per PS4 e PSVR... non sembra quindi esserci molto margine di manovra per la presentazione di una nuova console, almeno secondo la descrizione riportata sul sito di Sony.

Tuttavia sono in molti a credere il contrario, facendo presente che nel 2013 la compagnia ha annunciato PS4 proprio il 20 febbraio durante uno show a New York denominato PlayStation Meeting. Il primo trailer dell'evento è stato pubblicato a fine gennaio e dunque anche il timing sarebbe perfettamente in linea per seguire con PS5 le orme della presentazione di PlayStation 4.

Al momento l'unica certezza è che Sony non parteciperà all'E3 di giugno, il colosso nipponico non ha però svelato i suoi piani per il reveal di PS5 e per l'immediato futuro, confermando tuttavia ancora una volta che la console arriverà a fine anno, come promesso.