Sony: previsioni di vendita PS5, espansione nel mercato VR, nessun commento su Activision

La conference call di Sony del primo febbraio ci fornisce numerosi spunti di discussione, in particolare il CFO della compagnia, Hiroki Totoki, ha risposto a numerosi commenti degli analisti riguardo il futuro del business PlayStation, il mercato VR e l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Per quanto riguarda Activision Blizzard, Totoki-san ha risposto con un "no comment", specificando come l'acquisizione non sia ancora stata conclusa e allo stato attuale per Sony è difficile capire come cambieranno gli equilibri del mercato e la compagnia preferisce non addentrarsi in rumor e speculazioni. Sony sta puntando su vari segmenti di business per il futuro e uno di questi è il mercato VR, con il lancio di PlayStation VR2 e giochi First Party come Horizon Call of the Mountain, la compagnia giapponese guarda con interesse a questo segmento. Anche quello dei Gaas è un mercato da esplorare e Sony ha in programma 10 giochi live service entro il 2026.

Totoki ha poi parlato anche delle previsioni di vendita di PS5 per il prossimo anno fiscale (aprile 2022/marzo 2023) sottolineando come la domanda per la console sia altissima ma ovviamente tutto dipenderà dalle scorte disponibili e dalla risoluzione dei problemi legati alla catena produttiva. Per il momento Sony preferisce tenere basse le aspettative.

Per quanto riguarda il business PlayStation in generale, a dicembre 2021 le ore giocate su console PlayStation sono diminuite del 20% rispetto allo stesso mese del 2020, con PS5 appena uscita sul mercato, mentre in paragone con dicembre 2019 le ore di gioco sono aumentate del 7%, risultato che Sony considera positivo considerando le poche uscite "maggiori" del periodo.

Il publisher si aspetta ovviamente che questi numeri crescano con il lancio di giochi come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, in uscita rispettivamente a febbraio e marzo. PS5 ha raggiunto quota 17.2 milioni di console distribuite al 31 dicembre 2021 mentre le vendite software sono in calo, con una crescita evidenziata però nei segmenti di business legati a PlayStation Store e PlayStation Plus.