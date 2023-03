Sony ha un problema: meno di 300.000 visori PlayStation VR2 venduti nel primo mese

Un report di Bloomberg riporta una situazione non proprio rosea per PlayStation VR2: stando ai dati elaborati dalla società di analisi IDC, dal lancio avvenuto il 22 febbraio scorso ad oggi Sony avrebbe venduto solamente 270.000 visori in tutto il mondo.

Stando ad un precedente report, le stime iniziali del colosso giapponese parlavano di almeno due milioni di visori PS VR2 da distribuire nel periodo di lancio ma oggi appare chiaro come questi numeri siano irraggiungibili sul breve periodo.

PlayStation VR2, secondo gli analisti finanziari, è stato lanciato in un periodo non troppo fortunato dal momento che da fine gennaio è più semplice trovare una PS5 e questo ha spinto i consumatori ad investire il proprio denaro sulla console, anziché sul visore. Chi aveva già la PlayStation 5 invece è stato probabilmente frenato dal prezzo di ingresso elevato, per acquistare il visore servono 599 euro in Europa, ai quali bisogna aggiungere il costo del software ed eventuali accessori.

C'è poi da dire che la lineup di lancio non sembra essere stata particolarmente esaltante con Horizon Call of the Mountain che non ha riscosso il successo sperato, inoltre anche la mancanza di compatibilità con i giochi PSVR di prima generazione potrebbe aver limitato l'appeal del visore di nuova generazione tra i possessori della prima versione del dispositivo.

Insomma, ad oggi PlayStation VR2 non può definirsi un successo, secondo Bloomberg, Sony dovrebbe tagliare il prezzo del visore e puntare su una campagna marketing decisamente più aggressiva per riuscire ad aumentare la base installata del visore per PlayStation 5.