Sony avrebbe in programma annunci di terze parti molto presto: State of Play in arrivo?

The Snitch è tornato a "snitchare" suggerendo la possibilità di uno State of Play nell'immediato futuro, pur non citando direttamente l'evento, il leaker afferma che Sony avrebbe in programma uno o più annunci su giochi di terze parti "molto presto".

La soffiata arriva da The Snitch ed è stata ricondivisa da Tom Henderson sul suo sito Insider-Gaming. Il celebre "spione" afferma che: "una fonte mi ha contattato su Twitter per dirmi che PlayStation annuncerà presto qualcosa legato alle terze parti."

Dunque non si cita direttamente uno State of Play e l'annuncio (o gli annunci?) misterioso potrebbe avvenire anche su PlayStation Blog o sul canale YouTube di PlayStation. Sono in molti a puntare sull'annuncio del remake di Metal Gear Solid per PS5, che secondo varie testate verrà annunciato prima di maggio 2023.

E se invece il protagonista dell'annuncio fosse Ooze di People Can Fly? Scenario possibile ma per il momento si tratta solamente di ipotesi, nel caso di uno State of Play si potrebbe pensare alla presenza di giochi indie e terze parti come Final Fantasy XVI, Star Wars Jedi Fallen Order e Resident Evil 4, solamente per citarne alcuni. Non ci resta che attendere eventuali mosse di Sony in merito per scoprire cosa si cela dietro il leak di The Snitch.