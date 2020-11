Sony ha in programma un servizio stile Xbox Game Pass? Non è il momento di parlarne

Come più volte ribadito da Jim Ryan, PlayStation Now non è un concorrente diretto di Xbox Game Pass e Sony al momento non ha annunciato un servizio simile, ma le cose potrebbero cambiare, stando a quanto dichiarato dal presidente di PlayStation Studios.

Intervistato dall'agenzia di stampa russa TAAS per il lancio di PlayStation 5, Jim Ryan ha risposto con parole ben precise ad una domanda altrettanto chiara:

Come risponderete a Xbox Game Pass?

Abbiamo novità in arrivo, ma non oggi, non è il momento giusto per parlarne. Tuttavia abbiamo PlayStation Now, servizio in abbonamento già attivo in tanti paesi.

A quanto pare quindi ci sono delle novità in vista ma Jim Ryan non ha voluto (o potuto) dire di più, mantenendo il massimo riserbo sulla questione. Sono in molti a pensare che con l'arrivo di PlayStation 5, Sony modificherà i suoi servizi in abbonamento (PlayStation Plus e PlayStation Now) proponendo nuovi benefit agli abbonati, al momento sappiamo che PS Plus non cambierà e continuerà a restare attivo regalando giochi, spazio Cloud per i salvataggi e permettendo di giocare in multiplayer online mentre tutto tace per quanto riguarda PS Now. E voi cosa ne pensate? Come volveranno i due servizi di Sony? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.