Sony pronta ad acquisire nuovi studi? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

Nel corso della conferenza Microsoft all'E3, il colosso di Redmond ha annunciato l'acquisizione di Double Fine Productions, ed ora gli Xbox Game Studios sono ben 14. Sony però non ha certo intenzione di stare a guardare, e potrebbe stare per annunciare novità proprio in tal senso.

Lo suggerirebbe un annuncio di lavoro apparso sul sito di Sony, che sta cercando un M&A Program Manager con esperienza di almeno 2-3 anni di lavoro nella stessa mansione, per un contratto di circa 6-9 mesi, e che "supporti l'azienda nell'approfondimento di dati e informazioni e progettare una timeline in modo da assicurare che tutte le attività riguardanti le integrazioni delle acquisizioni siano puntuali".

Si tratterebbe dunque di una riorganizzazione interna per posizionare le nuove acquisizioni di Sony al meglio all'interno dell'organico dell'azienda. Lo scenario più probabile dunque è che il colosso giapponese stia per annunciare l'entrata di nuovi studi all'interno della famiglia PlayStation: i maggiori indiziati, stando ai soliti rumor, sarebbero Housemarque e soprattutto Insomniac, che pur lavorando da sempre a stretto contatto con Sony, sono rimasti finora indipendenti. La cosa è destinata a cambiare?

Voi che ne pensate? Se fosse confermato, sareste contenti? Quali altri studi vi farebbe piacere vedere sotto l'ala protettrice di Sony?