Sony: con PS Plus vuole scoraggiare il passaggio a Xbox Game Pass, per un analista

Sony ha annunciato il nuovo PlayStation Plus, e i giocatori si chiedono se il modello di abbonamento proposto dalla casa nippoinca sia in grado di competere con quello di Xbox Game Pass, attorno al quale Microsoft ha deciso di far ruotare la sua intera strategia nell'industria del gaming.

Secondo l'opinione di Karol Severin, Senior Analyst and Product Manager presso MIDiA Research, il PlayStation Plus, al netto del fatto che offrirà un numero di giochi maggiore rispetto alla concorrenza, non ha ancora raggiunto il livello di Xbox Game Pass. Tuttavia, l'operazione consentirà a Sony di recuperare terreno nell'ambito dei servizi, ha precisato Severin.

"La mossa riguarda più il voler stare al passo del Game Pass, piuttosto che portare innovazione nel mercato", le sue parole a WccfTech. "Da un lato, PS Plus fornirà l'accesso a più giochi rispetto a Xbox Game Pass. Tuttavia, PS Plus non ha un vantaggio chiave: l'accesso al day one [delle esclusive first party], disponibile su Xbox Game Pass, che include anche l'accesso a EA Play. PS Plus si è sicuramente avvicinato al Game Pass in termini di valore, ma non direi che abbia necessariamente assunto il ruolo di leader".

Secondo Severin, il nuovo PlayStation Plus servirà principalmente a convincere gli utenti che già giocano su piattaforme PlayStation a non passare a Xbox Game Pass.

"Penso che la mossa sia più progettata per gestire e promuovere in modo efficace la base di utenti esistente di PlayStation anziché attirare nuovi clienti. In particolare, dovrebbe scoraggiare gli abbandoni e diminuire la tentazione degli utenti esistenti di passare a Xbox Game Pass. Non vedo la nuova proposta di PS Plus come un "game changer" per attirare nuovi utenti nell'ecosistema Sony". Cosa ne pensate dell'opinione espressa dall'analista di MiDiA Research?