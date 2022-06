Sony oltre PS Vita: noto leaker mostra l'immagine di una nuova console portatile

Dopo aver mostrato gli scatti in alta definizione del devkit di PS5, il noto leaker ZONEofTECH solletica ancora una volta la curiosità della community PlayStation attraverso un'ulteriore immagine che lascia presagire l'annuncio di una nuova console portatile di Sony dopo PS Vita.

Accompagnata da un eloquente messaggio che invita gli appassionati a "rimanere sintonizzati" sulle novità in arrivo dalle parti di Sony Interactive Entertainment, l'immagine condivisa dal leaker mostra il dettaglio di un dispositivo portatile della famiglia di console PlayStation.

Lo scatto, non sappiamo se "reale" o proveniente da un render fan made, mostra infatti l'interfaccia della console in esecuzione con delle schermate che rimandano alle app del PS Store e Destruction AllStars, oltre al dettaglio del logo di Ratchet & Clank Rift Apart. Sempre dall'immagine emergono interessanti dettagli per la croce direzionale, i trigger e la levetta analogica, con ulteriori spunti di riflessione offertici dal form factor e dal design del bordo "in stile DualSense" con tanto di pattern caratterizzato dal motivo composto da tante mini-icone PlayStation.

SIE sta davvero progettando una nuova console portatile? Staremo a vedere. Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che Sony ha annunciato uno showcase per il 28 giugno: con ogni probabilità, il colosso tecnologico giapponese coglierà quest'occasione per annunciare ufficialmente i rumoreggiati headset Inzone Series-H.