Sony tra PS4 e PS5: Hermen Hulst parla di Dreams e del futuro dei Worldwide Studios

Dalle pagine del PlayStation Blog, il nuovo responsabile dei Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst, ha parlato del futuro degli sviluppatori interni a SWS e dell'accoglienza ricevuta da Dreams, il nuovo sandbox creativo di Media Molecule approdato su PS4 nel febbraio di quest'anno dopo la fase in Accesso Anticipato.

Prendendo spunto dalle sue ultime dichiarazioni sui porting PC e sulla data di uscita di PS5, Hulst ha affermato che "siamo molto impegnati sull'hardware dedicato, proprio come lo eravamo in passato. Continueremo a seguire questa strada anche in futuro, con esclusive di qualità e giochi singleplayer dalla forte impronta narrativa".

Pur ribadendo il focus sui titoli narrativi a giocatore singolo, il boss di SWS spiega che "allo stesso tempo, rimaniamo molto aperti a nuove idee e alla sperimentazione. Stiamo provando delle cose per vedere se funzionano perchè penso sia una cosa che è nel DNA dei Worldwide Studios".

Una delle software house interne a Sony che ha sperimentato maggiormente è di certo Media Molecule con Dreams, come ammette lo stesso Hermen Hulst quando dichiara che "ciò che hanno fatto con Dreams è pura magia. Questi ragazzi stanno offrendo a tutti l'opportunità di creare e condividere i propri giochi e se proviamo a riflettere un attimo su questo... non hanno realizzato solo un nuovo motore grafico, non si tratta di un semplice tool di sviluppo ma di un qualcosa che permette facilmente la creazione di contenuti digitali. Ho parlato con alcuni programmatori ed è difficile per loro capire come Media Molecule sia riuscita a realizzare tutto ciò".