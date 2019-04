Sony: PS4 a quota 96,8 milioni di unità distribuite; presentati obiettivi per marzo 2020

Nuovi dati sulle performance di vendita passate e future di Playstation 4 sono recentemente emersi nel corso di un meeting finanziario di casa Sony: ecco le principali novità.

Per quanto riguarda l'anno fiscale 2018/2019, conclusosi il 31 marzo di quest'anno, è stato annunciato che l'ultimo trimestre ha visto la distribuzione di circa 2,6 milioni di console. Con questo ultimo contributo, la Compagnia ha distribuito, complessivamente, un totale di 96,8 milioni di Playstation 4! Forniti inoltre anche dati relativi al Playstation Plus: il servizio di abbonamento conclude l'anno fiscale con un totale di 36,4 milioni di utenti aderenti.



Durante l'incontro, sono inoltre stati condivisi gli obiettivi di Sony per l'attuale anno fiscale, che, iniziato il 1 aprile 2019, terminerà nel marzo 2020. In questo arco di tempo, la Compagnia si aspetta di poter distribuire ulteriori 16 milioni di unità di Playstation 4. Nell'ambito delle riflessioni per questo periodo finanziario, vengono inoltre citata la "prossima generazione di console", per la quale è previsto un incremento nelle spese di sviluppo.



Vi ricordiamo inoltre che, proprio recentemente, Sony ha inoltre condiviso con il pubblico le prime interessanti informazioni sulle specifiche tecniche di Playstation 5, il che ha dato il via al diffondersi di riflessioni sul prezzo di lancio di PS5.