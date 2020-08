Sony e PS5: in arrivo nuove acquisizioni di software house nei PlayStation Studios

Oltre al previsto arrivo di nuovi giochi PlayStation Studios su PC, Sony dedica alla propria strategia nextgen un ampio spazio comunicativo nell'ultimo report finanziario dove riassume i risultati raggiunti nel 2020 prima di guardare al futuro e all'arrivo sul mercato di PlayStation 5.

Nella sezione del Corporate Report 2020 di Sony dedicata alla divisione PlayStation e alle attività videoludiche, il colosso giapponese specifica che "i giochi first party, sviluppati e venduti dal proprietario di una piattaforma, sono IP particolarmente importanti per chi vuole creare contenuti di valore e aumentare i propri guadagni futuri. Oltre a migliorare l'ambiente di lavoro dei propri studi, Sony Interactive Entertainment punta a proseguire le proprie attività di investimento e acquisizione di aziende dalla comprovata creatività e di realtà che vantano tecnologie all'avanguardia".

Il documento condiviso da Sony a margine dell'ultimo report finanziario ricorda l'ingresso di Insomniac Games in Sony avvenuto nell'agosto del 2019, ma suggerisce anche delle iniziative diverse da quelle delle mere acquisizioni: "Anche i titoli di terze parti svolgono un ruolo importante nel migliorare indirettamente l'attrattiva della piattaforma PlayStation. Sony offre varie forme di assistenza alle aziende terze, come la condivisione delle proprie librerie e l'accesso al proprio supporto tecnico ai creatori di contenuti videoludici, per migliorare e facilitare il più possibile l'ambiente di sviluppo".

Nel novero delle iniziative portate avanti da Sony per rendere ancora più attraente l'ecosistema PlayStation agli occhi di sviluppatori e consumatori, rientra di certo la partnership siglata con Square Enix e Crystal Dynamics per rendere Spider-Man un'esclusiva PS4 e PS5 di Marvel's Avengers.