Sony e PS5: anche Cory Barlog, director di God of War, è al CES 2020!

Mancano ormai pochissime ore alla conferenza stampa che il team di Sony terrà in occasione del CES 2020, nuova edizione del Consumer Electronic Show, importante vetrina internazionale dedicata all'innovazione tecnologica in plurimi settori.

Il colosso nipponico non ha svelato alcun dettaglio in merito a quelli che saranno i contenuti proposti durante l'evento. L'unico generico indizio è rappresentato da un messaggio pubblicato da Sony sul proprio sito ufficiale, in concomitanza con l'annuncio della conferenza stampa. Quest'ultimo recita quanto segue: "Il futuro sta arrivando. Al CES 2020 Sony svelerà una visione del futuro unica, unendo creatività e tecnologia come mai prima d'ora, per scatenare nuove sensazioni ed emozioni". Nonostante il CES non rappresenti tradizionalmente un palco utilizzato da Sony per annunciare o promuovere tecnologie legate alla divisione PlayStation, l'ingresso ufficiale nell'anno di debutto di PS5 ha rapidamente contribuito ad accendere i riflettori sull'evento.



Ad attirare l'attenzione è ora giunto un particolare avvistamento. Cory Barlog, director del God of War debuttato su PlayStation 4 nel 2018, ha infatti pubblicato un interessante cinguettio. Dalle pagine del suo account Twitter ufficiale, apprendiamo infatti che lo sviluppatore si trova proprio a Las Vegas, città che ospita il CES 2020. Che qualcosa stia davvero bollendo in pentola? Per scoprirlo non resta ormai che attendere la notte: la nostra Redazione vi terrà compagnia, commentando la Conferenza AMD al CES 2020 e la Conferenza Sony sul Canale Twitch di Everyeye.it.