Sony oltre PS5: investimenti anche per PS VR e la Realtà Virtuale

Un recente report finanziario pubblicato dai vertici di Sony hanno messo in luce alcune interessanti linee direttrici per la futura evoluzione della compagnia.

Il colosso tecnologico ha infatti condiviso diversi aspetti della futura azione in campo videoludico di Sony Interactive Entertainment. Oltre a un dichiarato interesse nei confronti di nuove acquisizioni di team first party per PlayStation Studios, la dirigenza ha confermato l'intenzione di continuare a investire nella realtà virtuale. "SIE - si legge nel report - punta a offrire contenuti afferenti a una molteplicità di generi e formati, e di realizzare progressi in esperienze interattive uniche e immersive come lo è la VR". Mantenendo l'ecosistema costruito sino ad oggi attorno a PlayStation 4, Sony punta a realizzare una "transizione fluida" in direzione di PlayStation 5.



Si conferma dunque la volontà di Sony di continuare a supportare quanto fatto sino ad ora nel settore della realtà virtuale, grazie all'introduzione sul mercato di PlayStation VR. Il visore del colosso videoludico è da tempo al centro di diverse voci di corridoio, che analizzano la possibile volontà della compagnia di presentarne al pubblico un erede o un'evoluzione. Si parla in particolare di un possibile PlayStation VR 2 per PS5, ma al momento non sono mai giunte conferme ufficiali in merito.