Sony, oltre PS5 e PC c'è di più? Hiroki Totoki guarda ad 'altre piattaforme'

Oltre all'avvertimento del boss di Sony a Bungie, la trascrizione aggiornata della sessione di Domande e Risposte che ha visto per protagonista il CEO Hiroki Totoki sembra ventilare l'ipotesi dell'adozione di una strategia pienamente multipiattaforma per il lancio dei futuri giochi first party del team PlayStation.

Nella versione trascritta in lingua inglese della discussione intavolata da Hiroki Totoki con gli azionisti e investitori di Sony a margine della presentazione dell'ultimo report finanziario, le dichiarazioni dell'alto esponente del colosso tecnologico giapponese che sono già rimbalzate in rete nei giorni scorsi sembrerebbero assumere un significato ancora più ampio.

Se nella prima versione del documento di Sony si evince la volontà di Totoki di puntare sempre di più sul PC con i giochi PlayStation, dall'ultima versione resa pubblica dai curatori del portale in lingua inglese di Sony.com emergono delle sottili ma importanti modifiche alle dichiarazioni del CEO della compagnia nipponica.

In un preciso passaggio del Q&A con gli investitori e gli azionisti di Sony, Totoki spiega infatti che "un altro fattore di crescita saranno i nostri videogiochi proprietari. Titoli forti con i quali amplieremo i nostri margini di profitto su PS5, PC e altre piattaforme. Crediamo che tutto ciò rappresenti per noi una grande opportunità di miglioramento dei margini di profitto e intendiamo perseguire questa strategia in modo aggressivo".

Nella nuova trascrizione delle dichiarazioni di Hiroki Totoki troviamo quindi una distinzione più chiara tra PS5, il PC e le 'altre piattaforme' che non era segnalata dal testo condiviso originariamente da Sony Japan (dove c'era un riferimento più generico al PS5 e ad altre piattaforme), da qui l'interesse della community per le forti implicazioni sul possibile futuro multipiattaforma dei videogiochi proprietari del team PlayStation suggerito da questo nuovo documento. Un futuro che, a ben vedere, non sembra essere poi così lontano, se consideriamo il grande successo raggiunto da Helldivers 2 su Steam, il crescente numero di IP first party Sony che si accasano su PC e il dichiarato interesse di Phil Spencer nel veder approdare lo sparatutto sci-fi di Arrowhead su Xbox Series X|S.