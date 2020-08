Sony oltre PS5: previsto l'arrivo su PC di altri giochi PlayStation Studios

A margine dell'ultimo report finanziario di Sony, i vertici di SIE hanno discusso delle opportunità offerte in futuro dall'industria videoludica e confermato l'intenzione della compagnia di portare su PC altri giochi firmati PlayStation Studios.

In un passaggio legato del Corporate Report 2020 stilato dall'azienda nipponica, si legge infatti che "SIE mira a raggiungere una solida crescita nei ricavi accelerando il circolo virtuoso che è stato stabilito con le piattaforme PlayStation. Ciò comporterà l'aumento degli utenti attivi e del tempo di gioco, come pure il miglioramento dei servizi di rete e il rafforzamento delle IP e dei nostri contenuti in modo tale che i consumatori scelgano PlayStation come la propria piattaforma preferita. [...] Continueremo a esplorare l'espansione del nostro mercato con l'arrivo dei titoli first party dei PlayStation Studios sulla piattaforma PC, al fine di promuovere un'ulteriore crescita della nostra redditività".

Dopo la recente trasposizione di Horizon Zero Dawn su PC, quindi, il colosso tecnologico giapponese continuerà a guardare con estremo interesse all'ecosistema videoludico con mouse e tastiera, pur mantenendo il proprio "core business" saldamente ancorato al mondo delle console, con il supporto futuro a PlayStation 4 e le grandi sorprese che attendono gli appassionati del Monolite Nero con l'arrivo a fine 2020 di PS5.