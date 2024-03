Sony PSX DVR: a metà tra PS2 e registratore DVD, che flop gigantesco!

Cosa succede se unisci la PlayStation con un Media Center? Viene fuori un dispositivo epico, giusto? Beh, Sony ci ha provato, nel lontano 2003, ma le cose non sono andate propriamente bene, anzi.

Siamo nella primavera del 2003 e Sony Corporation annuncia a sorpresa PSX DVR, non una console bensì una piattaforma completa per l'intrattenimento casalingo. Un media center, si direbbe oggi, con PSX DVR si poteva vedere la TV grazie al sintonizzatore analogico e satellitare, ci si poteva connettere alla rete e si poteva giocare con tutti i giochi PS1 e PS2.

Non solo, perché ovviamente si potevano guardare i film in DVD (all'epoca formato in rampa di lancia che stava soppiantando definitivamente le "vecchie videocassette VHS) e persino registrare film su DVD perché PSX DVR era anche un registratore digitale. Sul fronte è presente il lettore DVD ma anche una porta USB, prese per connettere i controller DualShock e per inserire le Memory Card di PlayStation e le schede di memoria Memory Stick. E ancora, si potevano ascoltare i CD musicali e riprodurre contenuti digitali salvati nel capiente hard disk interno (in due tagli da 160GB o 250GB).

E come detto, con questo dispositivo si poteva giocare con tutti i titoli del catalogo PS1 e PS2 ed esisteva anche un adattatore per collegare la PSP (che sarebbe uscita solo un anno dopo, nel 2004) per trasferire musica e video alla piccola console portatile. Lo sapevate? PSX DVR è stato il primo prodotto Sony a utilizzare l'interfaccia XMB, la celebre Cross Media Bar utilizzata poi anche su PS3 e PSP.

Tutto bello quindi? Insomma... PSX DVR esce il 13 dicembre 2003 in Giappone con un prezzo a partire da 79.000 yen (poco meno di 500 euro di oggi) ma non riscuote il successo sperato, le vendite arrancano nonostante al debutto il device riesca a piazzare circa 100.000 pezzi. La storia finisce qui: le vendite in Giappone non decollano e Sony non porterà mai PSX DVR in Europa e negli Stati Uniti, nonostante i piani iniziali prevedessero un lancio da noi nel 2005.

