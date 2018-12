Sony pubblica a sorpresa un nuovo Gioco Mobile dedicato ai Lemmings

A sorpresa, nella giornata di oggi giovedì 20 dicembre, Sony ha annunciato e pubblicato un nuovo gioco dedicato ai Lemmings. Scopriamo qualcosa di più tramite il Blog Ufficiale di Playstation.

Lemmings, questo il titolo del nuovo gioco, è stato sviluppato appositamente per piattaforme mobile ed è già da oggi disponibile in versione gratuita, con la possibilità di effettuare acquisti in-app. Prevede l'utilizzo dello schermo con orientamento verticale ed usufruisce di comandi touch. Per presentarlo al pubblico, Sony ha pubblicato un apposito Trailer di lancio, che potete visualizzare in apertura a questa news.

L'incipit delle nuove avventure dei Lemmings viene così presentato da Sony: "All’inizio della nostra storia, i nostri amici coccolosi si ritrovano senza casa a causa di una catastrofe ambientale. No, questa volta non è colpa nostra. I Lemmings prendono le stelle, esplorano l’universo per trovare un angolo carino e accogliente dove possono alzare i piedi, rilassarsi, prendere una tazza di tè e aspettare che tutto finisca. Dei 18 quintilioni di posti là fuori, hanno una strana abilità di finire in luoghi pieni di fuoco, lame di seghe affilate come rasoi, bolle (credetemi, le bolle sono le peggiori) e altri pericoli che promettono di spingerti al limite. Conquista i livelli e metti i tuoi Lemmings al lavoro, convertendo i pianeti ostili in bellissime utopie, dove i tuoi Lemmings possono guadagnare un tanto necessario R & R".

Elemento interessante è la presenza nei livelli di Lemmings di contenuti generati proceduralmente. Inoltre, "I livelli sono raggruppati in un universo di mondi in continua espansione, ognuno con il proprio tema visivo distinto. Oltre a pianeti simili alla Terra con terra, acqua e vita vegetale, incontrerai località insolite come un mondo marino che diventa un parco acquatico Lemming, una palla da discoteca planetaria e persino un pianeta di polpette. Fai attenzione a quello, è piccante!". Potete farvi un'idea dell'estetica di Lemmings tramite il trailer presente in apertura e le immagini di gioco riportate in calce a questa news.