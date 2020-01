Sony pubblica uno strano teaser su Twitter: ha qualcosa a che fare con PS5?

Nelle scorse ore Sony ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale un teaser decisamente insolito che sta facendo discutere animatamente i membri della community, alla ricerca di un collegamento con le principali IP della compagnia e sull'annuncio di PlayStation 5, che secondo i più recenti rumor sarebbe imminente.

Il tweet del colosso giapponese si apre con il messaggio "Solo alcuni amici che giocano ai videogiochi", e prosegue con delle immagini di alcuni animali, posizionati apparentemente a caso, ognuno dei quali affiancato da un'icona di un controller di colore nero, atto a simboleggiare, evidentemente, un Dualshock. Si tratta di un messaggio tanto insolito quanto criptico, che ha subito spinto i giocatori a fare differenti ipotesi.

Il dinosauro è stato immediatamente associato al vociferato Horizon Zero Dawn 2, mentre la tartaruga al seguito di God of War (se avete giocato l'avventura norrena di Kratos, sapete bene il perché). L'associazione tra il cane e Naughty Dog è risultata piuttosto naturale, un po' meno quella tra il gamberetto e Ghost of Tsushima, nata perché il sushi è un piatto tipicamente giapponese. Altri giocatori, invece, sono convinti che in quel messaggio sia nascosto un indizio sulla data di presentazione di PlayStation 5, che come potete vedere in basso potrebbe corrispondere al 15 marzo.

Voi cosa ne pensate? Cosa potrebbe simboleggiare questo tweet? Secondo i rumor più recenti, ricordiamo, la presentazione di PS5 dovrebbe avvenire nel corso del mese di febbraio in quel di New York, mentre Sony si troverebbe al lavoro su una nuova IP horror per PlayStation 5.