Sony pubblica un video teaser per la conferenza PlayStation E3

E' tutto pronto per la conferenza PlayStation E3 2018 e Sony stuzzica i giocatori con un video teaser che mostra alcune brevissime sequenze dei titoli protagonisti del Media Briefing PlayStation alla fiera di Los Angeles.

Death Stranding, Ghost of Tsushima, Marvel Spider-Man e The Last of Us Part 2 sono i titoli scelti da Sony per l'E3 2018, anche se probabilmente durante la conferenza non mancheranno annunci a sorpresa.

Il publisher ha inoltre dato il via a uno speciale Countdown to E3: dal 6 al 10 giugno, ogni giorno alle 17:00 si terrà il reveal di un nuovo gioc, il primo è stato Tetris Effect, sviluppato da Tetsuya Mizuguchi (REZ, Space Channel 5) e in arrivo nel 2018 su PlayStation 4 e PSVR. Appuntamento a martedì 12 giugno alle 03:00 per tutte le novità dalla conferenza PlayStation, commentata in italiano sul canale Twitch di Everyeye!