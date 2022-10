Sony punzecchia Microsoft? 'Con le nostre acquisizioni facciamo crescere gli studi'

Dopo aver precisato che le esclusive fist party PlayStation 5 arriveranno su PC ad almeno un anno di distanza dalla release originale, Hermen Hulst, ex Guerrilla Games e oggi al capo dei PlayStation Studios, ha parlato del tema acquisizioni che tanto sta facendo discutere da alcuni anni a questa parte.

Probabilmente facendo riferimento all'aggressiva campagna acquisizioni messa in campo da Microsoft, che in tempi recenti ha messo le mani su due giganti dell'industria come Bethesda e Activision-Blizzard, Hulst ha dichiarato gli acquisti di Sony non privano il mercato dei suoi talenti, ma anzi sono utili ad incentivare la loro crescita. Per chiarire meglio il concetto, Hulst ha portato l'esempio di Haven Studio, il team di Jade Raymond ora sotto l'egida della compagnia nipponica:

"Abbiamo accolto sette studi nei PlayStation Studios negli ultimi due anni. Voglio essere molto chiaro sul fatto che questa non è una corsa alle armi. Lavoriamo sempre con team che hanno una forte visione creativa che riteniamo adatta alla cultura di PlayStation Studios, cosa che abbiamo riscontrato [con gli studi acquisiti]. Questo è davvero importante per noi.

Inoltre stiamo aiutando molti di questi team a sbocciare, quindi abbiamo recentemente acquisito Haven e questo è il nostro primo studio in Quebec, il primo studio in Canada fondato, tra gli altri, da Jade Raymond. Siamo rimasti davvero colpiti dalla loro ambizione, con la loro visione creativa, e penso che portarli all'interno ci permetta effettivamente di aiutare a creare uno studio, per aiutare a far crescere una realtà molto più velocemente e in modo molto più rigoroso rispetto ad una collaborazione esterna. Quindi l'idea che stiamo togliendo i team dal mercato non è necessariamente vera. A volte è proprio l'opposto, e cioè stiamo aiutando a dare vita a nuovi studi che offriranno nuove meravigliose esperienze alla comunità PlayStation".

Sebbene non ci siano riferimenti espliciti, è possibile che qui Hulst abbia fatto riferimento esplicito a Microsoft, soprattutto se pensiamo che Sony è estremamente preoccupata per Call of Duty e per la possibilità che il franchise Activision diventi prima o poi un'esclusiva Xbox.