Sony, a quando il prossimo State of Play? Dubbi sul futuro di PlayStation

Sono passati già due mesi dall'ultimo PlayStation State of Play: era il 2 giugno e, nel corso di una trasmissione di 30 minuti, venivano presentati Resident Evil 4 per Ps5, nuovi trailer per Street Fighter 6 e Final Fantasy XVI, e l'anteprima di diversi giochi in sviluppo per PlayStation VR2, incluso Horizon Call of the Mountain.

Da allora la casa giapponese si è limitata ad offrire aggiornamenti sporadici, seppur importanti come l'annuncio della data di debutto di God of War Ragnarok, la presentazione dell'UI di PlayStation VR2 e il lancio del brand INZONE. A parte ciò, non c'è nessun evento maggiore all'orizzonte, neppure alla Gamescom 2022, alla quale Sony non parteciperà. Ci sono dunque buone probabilità che il resto dell'estate passi senza un altro grande show PlayStation, dunque i fan si stanno interrogando sulle prossime mosse del colosso giapponese.

Attualmente, non è ben chiaro cosa accadrà dopo l'autunno. Il 2 settembre verrà lanciato The Last of Us Part I, rifacimento per PlayStation 5 e PC del primo capitolo della serie, mentre il 6 novembre toccherà finalmente a God of War Ragnarok, indubbiamente il videogioco più atteso dell'anno dai giocatori PS4 e PS5.

E dopo? Come sarà composta la line-up dei giochi per PlayStation 5 nel 2023? Attualmente non è ben definita, dunque comprendiamo perfettamente la sete di notizie della comunità PlayStation. Siamo tuttavia sicuri che dietro le quinte di Sony ci siano dei piani ben definiti, anche perché da diverso tempo a questa parte sta conducendo una strategia volta alla promozione di pochi prodotti di punta alla volta.

Quindi, per concludere, cosa possiamo aspettarci da Sony nei prossimi mesi? Basandoci sulla tendenza dell'anno scorso, che ha visto Sony trasmettere uno State of Play l'8 luglio 2021 e un altro il 27 ottobre 2021, è possibile che sia in programma un nuovo evento di questo tipo dopo il lancio di The Last of Us Part I, dunque all'inizio della stagione autunnale. Tra i contenuti, oltre ad un focus su God of War Ragnarok in uscita a novembre, potrebbe esserci anche l'atteso nuovo trailer di Final Fantasy 16 (quello incentrato sulla trama del gioco e sul World Building), dal momento che il nuovo gioco di Square Enix rappresenta uno dei prodotti di punta di PS5 per il 2023. In aggiunta, oltre a qualche sorpresa del tutto inaspettata, ci piacerebbe vedere finalmente qualcosa su Marvel's Spider-Man 2, anch'esso previsto nel 2023. C'è da dire, in ogni caso, che alcune voci di corridoio puntano ad uno Showcase a fine agosto. Se così fosse, allora l'annuncio di Sony potrebbe arrivare già alla fine della prossima settimana.

