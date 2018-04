Sony raccoglierà i dati delle PS4 europee su come gli utenti giocano e usano la console

Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sistema per PS4, un pacchetto dal peso di pochi MB giudicato da molti come una delle solite patch utili a migliorare la stabilità della console. In realtà questo update vi chiede di autorizzare Sony a raccogliere i vostri dati su come giocate, come navigate sul PlayStation Store e molto altro ancora.

Una volta effettuato il download ed installato, questo update vi avviserà con un messaggio che "Sony potrebbe raccogliere i dati contenuti su PS4 e su come questa console viene usata". A quanto pare l'avviso compare solo nelle console europee, ed al momento non è chiaro se questa raccolta da parte di Sony riguardi anche i dati precedenti all'aggiornamento.

Ma a quali dati mira l'azienda giapponese? Essenzialmente a due tipi: i cosiddetti "Service Data", descritti da Sony come "necessari al funzionamento dei servizi online", ed i dati riguardanti la navigazione in rete, l'uso della console e delle sue impostazioni, definiti "Additional Data".

Alla voce "Device Data" invece la console vi avvisa che Sony intende inviare, ricevere e catalogare i dati riguardanti le vostre abitudini in fatto di app e di contenuti in generale; mentre proseguendo si potrà scoprire che sono nel mirino anche i dati riguardanti la vostra configurazione network, i device che avete collegato alla console, gli errori di sistema, ma anche quando ed in che modo visitate il PlayStation Store e che impostazioni di sistema andrete a modificare.

Addirittura, Sony è interessata a raccogliere i dati riguardanti il tipo di armi che userete nei videogiochi, come esplorerete determinati livelli, con quali NPC interagirete e molto altro ancora. L'azienda giapponese ha dichiarato di usare questi dati per compilare delle statistiche anonime, capire e migliorare le performance dei nuovi prodotti, scovare e minimizzare comportamenti scorretti e non autorizzati e, nel caso in cui acconsentiate alla loro raccolta, di inviarvi pubblicità personalizzate.