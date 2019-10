Sony regalava maschere di... Hideo Kojima alla Madrid Games Week

Che Hideo Kojima sia un personaggio molto particolare e amatissimo dalla community dei gamer, non ci sono ormai dubbi. Un'ulteriore testimonianza dell'affetto dei fan, e di quanto sappia essere anche autoironico il game designer giapponese è arrivata dalla Madrid Games Week.

Sony PlayStation Spain ha infatti deciso di distribuire gratuitamente in maniera goliardica delle maschere raffiguranti proprio le fattezze dello stesso autore, ed è stato alquanto surreale vedere tanti piccoli Hideo Kojima girare per la fiera spagnola, come testimoniato anche da alcuni video postati su Twitter.

In attesa di mettere le mani su Death Stranding dunque, c'è chi si è divertito a mascherarsi dall'autore di Metal Gear Solid, come se fosse un qualunque personaggio dei videogiochi.

Parlando di Death Stranding, manca davvero poco all'uscita dell'attesissimo videogame di Kojima Production, che sarà disponibile a partire dall'8 Novembre, praticamente tra un mese esatto. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Death Stranding, che trovate sul nostro sito insieme a tutte le ultime novità sul gioco.

Sapevate ad esempio che Mads Mikkelsen è rimasto "senza fiato" dopo la sua prima prova di Death Stranding?