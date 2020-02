Sony registra il logo di PlayStation 5 in Giappone

Nelle scorse settimane Sony Interactive Entertainment ha registrato il marchio e logo PS5 in vari paesi come Canada, Svizzera, Stati Uniti, Singapore, Europa, Filippine e Nuova Zelanda, paesi ai quali si aggiunge ora anche il Giappone.

Come segnalato da PushSquare, il colosso giapponese ha richiesto il deposito di nome e marchio in Giappone, segno di come la compagnia stia continuando a lavorare alacremente dietro le quinte per fare in modo che tutto sia pronto per la presentazione ufficiale della nuova console, anche per quanto riguarda le pratiche legali e burocratiche.

Dopo l'annuncio delle specifiche tecniche di Xbox Series X la community PlayStation chiede novità su PS5, al momento però Sony non si sbottona e al momento tutto tace per quanto riguarda la presentazione della nuova console. Con ogni probabilità l'azienda terrà un meeting di presentazione in primavera e rivelerà ulteriori informazioni durante l'estate, in vista del lancio fissato per l'autunno 2020.

Sony non parteciperà all'E3 di Los Angeles ed altre importanti manifestazioni come il PAX East di Boston e la Game Developers Conference di San Francisco, non è chiaro quindi se verrà organizzato uno speciale evento privato o se vedremo uno State of Play dedicato a PS5 nelle prossime settimane.