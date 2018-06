Sony registra i marchi Chimparty e Knowledge Is Power Decades

La registrazione di due trademark in Giappone potrebbe aver svelato l'imminente arrivo di altrettanti giochi della collana Sony PlayLink per PlayStation 4: i marchi registrati dal colosso nipponico sono Chimparty e Knowledge Is Power Decades.

Di Chimparty non sappiamo nulla (ma c'è chi ipotizza possa essere in qualche modo legato ad Ape Ecape) mentre Knowledge Is Power Decades sembra essere una versione espansa di Knowledge Is Power, conosciuto in Europa come Sapere E' Potere.

Non ci resta che attendere per saperne di più, non è escluso che i due giochi appena citati possano essere annunciati nel corso dell'E3 di Los Angeles, in programma fino al 14 giugno.