Sony ha registrato il marchio PS5 anche nel Regno Unito

Il tempo passa, l'attesa cresce, le voci si moltiplicano, ma Sony non ha ancora svelato la data della presentazione di PlayStation 5, probabilmente una delle notizie più attese dai videogiocatori in questo periodo.

In ogni caso, sono diversi gli indizi che lasciano intendere che potrebbe essere dietro l'angolo. Il 27 gennaio, come vi abbiamo prontamente segnalato, Sony ha registrato il marchio "PS5" presso l'IGE IPI, ossia l'istituto federale svizzero per le proprietà intellettuali, nella categoria "Game Computer". Ebbene, il 30 gennaio ha fatto la stessa cosa nel Regno Unito. La registrazione di questo ulteriore marchio nel continente europeo, come messo in evidenza da DailyStar, potrebbe essersi resa necessaria a causa della Brexit.

Quando ha scoperto il primo marchio in Svizzera, la redazione di Let's Go Digital ha fatto notare che successe qualcosa di molto simile anche sette anni fa, nel periodo dell'annuncio di PlayStation 4. All'epoca, la sigla venne depositata a distanza di pochi giorni in differenti paesi del mondo, e l'annuncio della console avvenne a poco meno di un mese dalla registrazione del primo marchio.

La storia si ripeterà? In tal caso, la presentazione di PS5 potrebbe davvero avvenire a febbraio, come largamente vociferato nelle scorse settimane, o tutt'al più a marzo. È pur vero, in ogni caso, che non è ancora arrivata una conferma ufficiale dalle alte sfere di Sony: i dubbi permangono, come ha messo in evidenza il nostro Francesco Fossetti in un video speciale sul reveal di PS5.