Sony ha registrato un brevetto per rendere i Quick Time Event più facili

Stando ad un nuovo brevetto registrato recentemente dalla compagnia nipponica, sembra proprio che Sony voglia rendere i Quick Time Event più facili da gestire per i videgiocatori.

Stando alle informazioni distribuite dall'azienda, la nuova tecnologia in questione dovrebbe essere in grado di meglio adattarsi alle abilità e in particolare ai tempi di risposta del giocatore in questione. Inoltre, anche le conseguenze in caso di fallimento andrebbero ad attenuarsi rispetto al solito.

Il brevetto, depositato presso la World Intellectual Property Organization, cita una funzionalità nei giochi o nella console stessa che modifichi il comportamento dei contenuti interattivi in-game, come nemici e ostacoli, in base al tempo di reazione del giocatore: "Il risultato può essere alterato almeno in parte alterando una finestra di risposta per concedere al giocatore più tempo per scegliere un'azione in risposta a un evento di simulazione, o ritardando il danno a un personaggio di simulazione associato al giocatore, o diminuendo il danno a un personaggio di simulazione associato al giocatore".



Questa caratteristica non si applicherebbe soltanto al singolo videogioco, dal momento che il tempo di reazione del profilo del giocatore preso in esame verrebbe salvato per tarare la meccanica del Quick Time Event anche in altri titoli.

