Sony ribadisce: il prezzo di PS5 potrebbe dipendere dal nuovo incontro tra Cina e USA

Si terrà durante questa settimana a Shangai il nuovo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping durante il quale USA e Cina cercheranno di trovare finalmente un accordo commerciale definitivo sulle tasse di importazione dal paese asiatico.

Come già vi abbiamo spiegato nelle settimane precedenti, l'iniziativa di Donald Trump, deciso ad aumentare la percentuale dovuta agli USA per l'importazione di beni dalla Cina, rischia di andare a compromettere anche la stabilità del mercato hardware dell'industria videoludica. Colossi come Sony, Microsoft e Nintendo (che peraltro hanno già unito le proprie forze nel tentativo di opporsi a tale scenario) sarebbero costretti ad aumentare il prezzo delle proprie console da gioco, senza contare che anche periferiche, controller e visori VR verrebbero inevitabilmente coinvolti nel discorso.

Concetto che è stato ribadito da Sony nel corso di una recente intervista in merito: "Noi crediamo - e per questo l'abbiamo anche comunicato al governo USA - che delle tariffe più alte danneggerebbero il mercato statunitense", ha dichiarato il chief financial officer Hiroki Totoki, che ha inoltre fatto notare come ben il 96% delle console importate negli USA provengono proprio dalla Cina.



Se Trump dovesse infine averla vinta, Sony vedrebbe sostanzialmente inevitabile un'impennata dei prezzi delle proprie console da gioco, compresa ovviamente PlayStation 5, ormai alle porte. Tra le contromosse che la casa nipponica sta paventando- continua Totoki -, c'è per forza di cose la richiesta di un maggior esborso economico da parte dei consumatori interessati ai suoi prodotti hardware. Il discorso, in teoria, si applicherebbe solo agli Stati Uniti, ma sappiamo che le platform holder tendono in diversi casi ad allineare i prezzi dei propri prodotti in base ad un rapporto 1:1 in tutto il mondo.

Nintendo, nel frattempo, ha già preso le sue precauzioni spostando parte della produzione di Switch dalla Cina al Vietnam, con l'operazione che si concluderà in maniera definitiva nel corso dell'estate.