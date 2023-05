Sony alla ricerca di nuovi talenti: nasce PlayStation India Hero Project

Sony Interactive Entertainment ha annunciato l'iniziativa PlayStation India Hero Project sulla scia del programma PlayStation China Hero Project. Con questa mossa, la casa giapponese vuol scovare nuovi talenti e studi in India con l'obiettivo di allargare il panorama delle realtà impegnate nell'universo PlayStation.

Negli anni, PlayStation China Hero Project ha scoperto e supportato numerosi progetti come F.I.S.T. Forged in Shadow Torch e ANNO Mutationem oltre ai prossimi Boundary, Evotinction, Lost Soul Aside, Convallaria e Ai-Limit.

PlayStation India Hero Project nasce proprio con lo scopo di ricercare nuovi sviluppatori di talento che possano dare vita a progetti di alto profilo per le piattaforme PlayStation. L'India è un mercato in continua espansione e negli anni diversi studi di sviluppo locali hanno collaborato alla produzione di grandi videogiochi AAA ma senza ancora riuscire a fare il salto di qualità per lo sviluppo di progetti ad ampio respiro capace di riscuotere un successo globale.

Sony ha aperto un form per le candidature e terrà d'occhio il mercato per supportare nuove realtà grazie al PlayStation India Hero Project. Una iniziativa sicuramente interessante per gli sviluppatori e i singoli developer e artisti in India, che potranno così accedere ad un incubatore per dare visibilità al proprio talento ed ai propri progetti grazie al supporto di Sony.