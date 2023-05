Sony riduce il budget per gli investimenti: più fondi alla divisione PlayStation

Alla luce delle oltre 38 milioni di PS5 distribuite, la divisione Gaming di Sony in questo momento gode di ottima salute e, dunque, nei piani c'è l'intenzione di investire ancora più capitali su PlayStation, così da rafforzare ulteriormente il settore.

E' quanto emerge dall'ultimo report finanziario del colosso nipponico, nel quale viene confermato un taglio al budget fissato per gli investimenti ed utilizzarlo per la divisione PlayStation. "In ottica investimenti strategici, dato che abbiamo deciso di aumentare il capitale circolante e le spese in conto capitale, e considerando l'attuale contesto del mercato in termini di acquisizioni e fusioni, abbiamo deciso di diminuire l'importo del piano iniziale di 2 trilioni di yen a 1,8 trilioni di yen", spiega Hiroki Totoki, presidente Sony.

Il passaggio dagli originali 2 trilioni di yen (circa 14,6 miliardi di dollari) agli attuali 1,8 trilioni di yen (circa 13,04 miliardi di dollari) è stato dunque studiato per favorire la divisione PlayStation, che potrà dunque contare su maggiori investimenti rivolti ai giochi PS5 ed a tutto il settore Gaming in generale. Sony punta a vendere altre 25 milioni di PS5 nel nuovo anno fiscale, dunque l'aggiunta delle risorse tolte al settore degli investimenti potrebbe dare un'ulteriore spinta alla compagnia per raggiungere l'obiettivo prefissato.