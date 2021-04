Sony ha rifiutato Days Gone 2, Jason Schreier torna a parlare del gioco di Bend Studio

Alla fine della scorsa settimana Jason Schreier ha pubblicato un reportage sul futuro di PlayStation, tra i tanti punti ha destato particolare attenzione la notizia del rifiuto di Sony a produrre Days Gone 2. Nelle scorse ore il giornalista è tornato sull'argomento, lanciando anche una frecciata al pubblico.

"Una delle cose più spiacevoli della pubblicazione dei reportage sull'industria è che i giocatori fanno salti mortali per negare le notizie che non sono di loro gradimento. Dal rinvio di No Man's Sky alle condizioni lavorative nei loro studi preferiti. Tuttavia, Days Gone 2 è stato rifiutato da Sony nel 2019 e non è in sviluppo negli studi di Sony Bend."

Schreier ribadisce dunque che Days Gone 2 non si farà, nel weekend il direttore del primo gioco, Jeff Ross, ha dichiarato di non poter confermare o smentire nulla sul futuro di Days Gone. Sony non sarebbe rimasta soddisfatta dall'accoglienza riservata al progetto, nonostante le vendite siano state apparentemente buone, con il gioco che non avrebbe generato i profitti sperati.

Dopo il lancio di Days Gone nella primavera del 2019 Sony Bend ha proposto un concept per Days Gone 2 al publisher e dopo il rifiuto lo studio ha supportato Naughty Dog nello sviluppo di un nuovo Uncharted per PS5 e nella produzione di un gioco multiplayer, per poi tornare ad occuparsi di un gioco proprietario ora in fase di pre-produzione.