Sony rimuove Goat Simulator dalla lineup PS Plus di gennaio in alcuni paesi

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2020: a partire dal 7 gennaio e fino al 3 febbraio gli iscritti al servizio potranno scaricare a costo zero Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simulator per PlayStation 4.

Una comunicazione pubblicata sul PlayStation Blog europeo avvisa però che i giocatori di alcuni paesi del nostro continente riceveranno un gioco diverso da Goat Simulator. In particolare gli abbonati PS Plus in Bahrain, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Emeriti Arabi Uniti (UAE) potranno scaricare Frantics anzichè Goat Simulator, per motivi non meglio specificati.

Frantics è uno dei giochi della collana PlayLink di PlayStation 4, ora in vendita a 9.99 euro: "Sfida i tuoi amici e parenti a una serie di assurdi minigiochi per un massimo di quattro giocatori. L'affascinante presentatore Volpe ti aiuterà a sabotare i tuoi avversari, ma fai attenzione: potrebbe aiutare anche loro! Giocare è facile: basta usare il tuo smartphone o tablet come controller per scorrere, inclinare, scuotere e scattare fino alla vittoria. Competi in sfide di ogni tipo, da scontri nell'arena ad assurde tenzoni, e tieni d'occhio le chiamate e le missioni segrete di Volpe che potrebbero aiutarti a vincere."