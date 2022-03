Sony rinnova il marchio Knack in Giappone, tornerà su PS5? Non è sicuro

Come riportato da Gematsu, il 17 marzo scorso (ma la notizia è diventata pubblica solo in queste ore), Sony Interactive Entertainment ha rinnovato il marchio Knack in Giappone. Questo vuol dire che il gioco di Mark Cerny tornerà su PlayStation 5?

Chiaramente non è possibile dirlo con certezza ma il rinnovo di un marchio non coincide necessariamente con la volontà di pubblicare nuovi prodotti sul mercato, spesso i trademark vengono registrati per motivi burocratici e legali ed è probabile che il rinnovo sia legato alla scadenza decennale della prima registrazione avvenuta nel 2012, anche se il primo gioco è uscito poi l'anno successivo al lancio di PlayStation 4.

Knack è nato come tech demo di Mark Cerny per mostrare le potenzialità dell'allora futura PS4, per poi diventare un videogioco completo di discreto successo, tanto da ricevere un sequel. Knack 2 è stato pubblicato nel 2017 ed è passato inosservato agli occhi del grande pubblico (Knack 2 ha venduto meno di 3.000 copie in Giappone), tanto che ad oggi un terzo gioco della saga sembra piuttosto improbabile.

Certo nulla vieta che Knack possa tornare come gioco per PlayStation VR2, come tech demo o magari come gioco (anche) per i più piccoli con focus sulle potenzialità del DualSense, ad oggi però non ci sono indizi concreti sul ritorno di Knack e come detto il rinnovo del copyright potrebbe dipendere esclusivamente da motivazioni burocratiche.