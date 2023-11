Sony ha rinviato la metà dei 12 GaaS in sviluppo: non convincono, bisogna ancora lavorarci

Il COO and CFO di Sony, Hiroki Totoki, ha annunciato durante l'ultima conferenza con gli azionisti che alcuni giochi live del portafoglio PlayStation Studios sono stati rinviati con l'obiettivo di migliorarne la qualità prima del lancio sul mercato.

I principali team PlayStation Studios sono al lavoro su giochi GaaS per PS4, PS5, piattaforme mobile e PC e stanno collaborando con Bungie per la buona riuscita di questi prodotti. A quanto sembra però alcuni titoli non hanno ricevuto feedback positivi e per questo sono stati rinviati.

Totoki fa sapere che dei dodici giochi live service in produzione, sei verranno pubblicati entro l'anno fiscale 2025 come da piani iniziali mentre altri sei sono ora rimandati a tempo indeterminato e sono privi di una finestra di lancio.

"Ci stiamo lavorando con l'obiettivo di migliorarne la qualità", queste le parole del CFO di Sony Corporation. Tra i giochi live di PlayStation conosciuti fino ad oggi ci sono The Last of Us Multiplayer, Fairgames, un gioco multiplayer ambientato nel mondo di Horizon, una nuova IP di Sony London e altri progetti di Haven Studios, Deviation Games e Firewalk Studios.

Nessun aggiornamento invece riguardo il destino di The Last of Us Multiplayer, secondo alcuni rumor cancellato dopo aver ricevuto pareri negativi da Bungie in fase di revisione.