Sony ripubblica alcuni film in Blu-Ray con il logo PS5 sulla copertina

Si espande la collana 4K Movie Essentials di Sony, film di catalogo ripubblicato in formato Blu-Ray UHD con il logo PlayStation 5 ben visibile sulla copertina.

Il primo film di questa nuova serie sarà Spider-Man Collection, cofanetto disponibile dal 19 novembre che include Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home e Spider-Man Un Nuovo Universo, in seguito si aggiungeranno anche altre pellicole tra cui Il Quinto Elemento, Baby Driver Il Genio della Fuga e Spider-Man Un Nuovo Universo in versione singola.

Con questa mossa, Sony vuole spingere PlayStation 5 anche come lettore Blu-Ray, da qui l'idea di aggiornare le copertine di una serie di film targati Sony Pictures mettendo bene in evidenza il logo della console next-gen e lanciando il brand PS5 4K Movie Essentials.

Non è chiaro al momento se queste riedizioni saranno disponibili in tutta Europa oppure no, al momento il lancio sembra confermato solamente in Canada, Nord America e Regno Unito. Cosa ne pensate di questa scelta? Sony fa bene a spingere PS5 come sistema multimediale ideale anche per la riproduzione di film in Blu-Ray oppure no? A voi la parola.