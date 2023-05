Sony deve risarcire i giocatori di FIFA che hanno comprato pacchetti FUT in Austria

Secondo quanto riportato da GamesIndustry (via GamesMarkt.de), Sony è stata condannata dalla corte austriaca a rimborsare i giocatori di FIFA che hanno acquistato pacchetti di FIFA Ultimate Team sulle console PS4 e PS5.

A marzo, la corte ha stabilito che i pacchetti FIFA FUT sono equiparabili al gioco d'azzardo coinvolgendo anche Sony nella vicenda legale e condannando l'azienda a risarcire i giocatori. In questi mesi la casa di PlayStation non è ricorsa in appello e non ha inviato comunicazioni alla corte e dunque la sentenza è diventata definitiva una volta scaduti i termini dettati dal giudice.

Sony dovrà ora rimborsare quei giocatori che hanno acquistato i pacchetti FUT in Austria e che hanno portato EA e PlayStation in tribunale, la cifra non sembra esorbitante e si parla di "qualche centinaia di euro" per ogni querelante.

Uno studio legale austriaco fa sapere di avere "centinaia di clienti interessati a portare avanti cause simili" non solo per quanto riguarda FIFA ma anche per altri giochi che fanno ampio uso di loot box o di contenuti assimilabili al gioco d'azzardo secondo le leggi austriache.

I publisher dovranno quindi rivedere le proprie politiche commerciali sulle loot box e le microtransazioni per poter continuare a vendere giochi con questi contenuti in Austria rispettando le leggi locali.