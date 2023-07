Sony 'risponde' a Microsoft? PlayStation cerca un nuovo manager per le acquisizioni

Nonostante manchi ancora il sì ufficiale della CMA inglese, Microsoft è ormai ad un passo dall'acquisizione di Activision-Blizzard-King dopo aver trionfato nel processo contro la Federal Trade Commissione negli Stati Uniti. Che Sony si stia preparando ad un contrattacco nei confronti del colosso di Redmond?

Come confermato dai suoi recenti annunci di lavoro, Sony si trova attualmente in cerca di un nuovo manager che possa condurre nel modo più oculato possibile le prossime acquisizioni della compagnia capitanata da Jim Ryan. L'annuncio in questione cita le "opportunità di crescita inorganica" a cui la casa di PlayStation punta per espandere il proprio business all'interno del segmento videoludico.

Naturalmente non si tratta di una novità assoluta il fatto che Sony sia interessata ad accogliere nuovi studi fra i PlayStation Studios, o che semplicemente sia propensa a stringere accordi con compagnie di sviluppo. Molti fan hanno intravisto in questo una volontà di rispondere direttamente all'affare Microsoft-Activision, ma chiaramente sono operazioni del tutto normali all'interno di un settore in continua espansione ed evoluzione.

"Il team Corporate Development and Strategy lavora a stretto contatto con la leadership di SIE per identificare ed perseguire opportunità di crescita inorganica attraverso acquisizioni, investimenti o joint venture allineate con le priorità strategiche di SIE e generano un valore significativo a lungo termine per l'azienda", si legge nella descrizione dell'annuncio.

Recentemente, Sony ha investito 2,1 miliardi di dollari nello sviluppo di giochi, con il focus indirizzato ai live service.