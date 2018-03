Sony rivela l'elenco delle demo giocabili che porterà alla GDC 2018

La, nuovo evento in cui i giocatori e gli sviluppatori di tutto il mondo potranno nuovamente incontrarsi e condividere idee ed esperienze, si avvicina sempre più. Per l'occasione,ha rivelato la lineup delle demo che presenterà in forma giocabile all'evento di San Francisco.

Di seguito, vi riportiamo la lista delle demo portate alla GDC 2018 da Sony:

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Monster Hunter: World

Gran Turismo Sport

Shadow of the Colossus

Donut County

The Swords of Ditto

Guacamelee! 2

Moss

Bravo Team

In aggiunta, molti studi di sviluppo third party saranno presenti in loco per tenere incontri sul mondo dell'industria videoludica, sull'implementazione delle nuove tecnologie, sull'uso della VR e dell'HDR, e molto altro. Gli sviluppatori partecipanti potranno inoltre tenere degli incontri con lo staff e proporsi per ottenere la pubblicazione dei propri videogiochi su console PlayStation. La GDC 2018 si terrà presso il Moscone Center di San Franciso dal 19 al 23 marzo 2018.