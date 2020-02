Sony, fotocamere Mirrorless e PS5: alcune fonti smentiscono il report di Bloomberg - Aggiornata

Aggiornamento: secondo Sony Alpha Rumors il report di Bloomberg non sarebbe corretto e conterrebbe informazioni errate scritte da un autore non affidabile.

Notizia Originale

In particolare viene fatto notare come l'autore () sia noto per aver pubblicato in passato altree per questo sarrebbe stato licenziato dal Wall Street Journal. Recentemente inoltre Bloomberg ha pubblicato un rumor che vorrebbe Olympus in procinto di vendere la propria divisione fotocamere, errore dovuto ad una cattiva interpretazione dal giapponese. Anche Sonyreconsidered.com confermerebbe la natura non corretta dell'articolo. Segue notizia originale.Pur trattandosi di una cifra relativamente onesta, non è detto che tutte le famiglie decidano di accollarsi una spesa del genere, soprattutto nei primi, per cui c'è da ipotizzare che Sony abbia tutte le intenzioni di cercare di abbassare i costi di produzione di PS5 , e dunque ildella macchina.

Per farlo, stando a quanto riportato, potrebbe aver deciso di sacrificare una delle sue nuove fotocamere mirrorless. Il motivo è presto detto: tra i fattori che hanno aumentato il costo di produzione di PlayStation 5, ci sono le nuove memorie DRAM e NAND, la cui domanda è diventata più alta del solito ora che anche i produttori di smartphone si apprestano a lanciare i telefoni di quinta generazione.

Sony avrebbe dunque deciso di utilizzare anche le scorte di DRAM e NAND originariamente destinate alle fotocamere mirrorless, per la produzione di PS5, utilizzando dunque le proprie risorse per ottimizzare i prezzi. Se la notizia dovrebbe essere confermata, sarebbero probabilmente i modelli Sony A7 IV o la Sony A7S III a risentire di questo cambiamento, e si dovrebbe poi capire se tali modelli verrebbero poi cancellati o solamente rimandati.

Che ne pensate della situazione?