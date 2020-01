Sony salta l'E3 2020, l'ESA risponde e promette uno show di alto livello

Sony salterà l'E3 2020 ma questo non vuol dire che la fiera non riserverà comunque interessanti sorprese, come confermato dagli organizzatori. ESA (Entertainment Software Association) ha infatti diffuso un comunicato stampa dopo la comunicazione del colosso giapponese, che nella notte ha annunciato la decisione di non partecipare all'evento.

"E3 è uno show celebrativo e iconico per l'industria dei videogiochi, amato e seguito da milioni di persone in tutto il mondo. L'edizione 2020 sarà eccitante, uno show ad alto concentrato di energia con nuove esperienze, partner, spazi espositivi, attività, eventi ed un programma capace di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto, che include sia neofiti che veterani del settore. L'E3 resta una opportunità chiave per mettere in mostra i propri brand e connettersi con i fan di tutto il mondo."

Queste le parole dell'organizzazione, Sony non viene mai citata direttamente ma le tempistiche di pubblicazione del comunicato stampa non sono certamente casuali. Al momento non sono chiari i motivi che hanno spinto Sony Interactive Entertainment a non prendere parte alla kermesse di Los Angeles per il secondo anno consecutivo.

L'E3 2020 si terrà a Los Angeles dal 9 all'11 giugno, secondo alcuni rumor quest'anno ci sarà una sola giornata dedicata alla stampa, in ogni caso il programma dell'evento non è ancora stato diffuso.