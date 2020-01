Sony salta l'E3 2020 e svela PS5 a febbraio? Dettagli sull'evento Experience PlayStation

Quando sarà presentata ufficialmente PlayStation 5? Questa domanda resta per ora priva di una risposta certa, ma i rumor e le presunte indiscrezioni in merito ai programmi di Sony non sembrano trovare fine.

Nel corso degli ultimi giorni, in particolare, si sono fatte largo in rete voci di corridoio che vorrebbero il colosso videoludico intenzionato a saltare l'edizione 2020 dell'E3, così come già accaduto durante il 2019. A gettare ulteriore benzina sul fuoco, nel corso della giornata odierna, lunedì 13 gennaio, ulteriori rumor hanno sollevato l'ipotesi di una imminente annuncio di novità ufficiali in merito al reveal di PS5.

Nell'affollarsi di presunte anticipazioni, è stato inoltre citato uno specifico evento, denominato "Experience PlayStation". Come osservato dai colleghi di GamesRadar, l'appuntamento figura effettivamente come programmato sul sito di Sony. Quest'ultimo si svolgerà presso lo showroom Sony con sede a New York, nel periodo compreso tra 14 gennaio e 16 febbraio. La descrizione dell'evento, tuttavia, non sembra offrire indizi in merito ad un'effettiva presenza della console nest-gen. Tutto ciò che è possibile apprendere in merito è quanto segue: "Celebra 25 Years of Play con una selezione di titoli PS4 e PS VR".



L'appuntamento, dunque, sembrerebbe essere semplicemente legato ai festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di PlayStation. Come di consueto, ricordiamo che, ad ora, Sony non ha offerto alcun tipo di informazione ufficiale su data e modalità di presentazione al pubblico di PS5.